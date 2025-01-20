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Смену сферы деятельности в 2025 году запланировали 60% петербуржцев

В текущем году поменять сферу деятельности намерены 61% опрошенных жителей Санкт-Петербурга. Такой ответ чаще всего давали представители сферы услуг (74% респондентов), охранники и другие работники сферы безопасности (73%), представители ритейла (70%), а среди юристов 66% человек, сообщили в пресс-службе hh.ru.

Почти 70% представителей молодежи разделяют эти планы. Молодое поколение намерено искать новое место для развития карьеры. Среди сфер, которые петербуржцы рассматривают как потенциальные для выбора, IT (она востребована среди 13% респондентов), масс-медиа и дизайн (11%), государственный сектор и строительство (по 6%).

Каждый пятый опрошенный в 2025 году останется верен нынешней профессиональной сфере и рабочему месту. Еще 19% затруднились с ответом. Чаще всего отрицательный ответ давали HR-специалисты (38%), IT-специалисты (35%) и топ-менеджеры (37%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что самыми активными соискателями на рынке труда Петербурга в новом году стали айтишники.

Татьяна Титаева

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