В Карабаше продают здание бывшего радиозавода за 170 млн рублей

В Карабаше на продажу выставили производственный комплекс, в котором ранее располагался радиозавод «Октябрь». Здания и земельный участок оценили в 170 млн руб. Объявление опубликовано на платформе «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На территории комплекса площадью 2,4 га располагается восемь зданий: административный корпус №1 и пристрой к нему, материальный склад, корпус горячего прессования, гараж, проходная, котельная, которую готовят под литейный цех, и компрессорная. Также имеются парковка на 50 машиномест, собственные газораспределительная и электроподстанция. Вода подается от централизованной городской системы снабжения, есть системы водоотведения канализационных стоков и дождевой влаги. Проведены переговоры по приобретению железнодорожного тупика в 3 км от завода. Предприятие находится в 200 м от магистральной трассы 75К-015 «Миасс — Карабаш — Кыштым».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Октябрь-2» зарегистрировано в 1997 году. До ликвидации в 2016 году совладельцами предприятия были пермское ОАО «Октябрь» с долей акций 76%, а также Павел Макаров, Екатерина Чуличкова и Елена Ягодинец с равными долями в 8%. Директором являлся господин Макаров. Последние опубликованные данные о финансовых результатах — за 2005 год. Тогда выручка завода составляла 1,4 млн руб., чистая прибыль — 15 тыс. руб.

Виталина Ярховска