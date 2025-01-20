В Ростове уволили врача из-за комментария в блоге на тему ВИЧ
В донской столице уволили врача-рентгенолога городской больницы № 20 Артура Икиликяна после того, как он оставил комментарий под постом ВИЧ-инфицированной девушки-блогера из Питера. Об этом сообщается на странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Девушка ведет в сетях блог, в котором рассказывает о жизни с такой болезнью. Врач в грубой форме поинтересовался у блогера под постом, каким образом она заразилась ВИЧ-инфекцией. После этого он нарвался на негатив со стороны подписчиков страницы. Инцидент также прокомментировала администрация больницы.
«На данный момент Икиликян А. М. не является сотрудником нашего медицинского учреждения <...> этика врача, наравне с высоким профессионализмом, является неотъемлемым качеством сотрудника любого учреждения здравоохранения», — сказано в сообщении.
Кроме того, в ситуации разбирается министерство здравоохранения региона, информирует пресс-служба ведомства.