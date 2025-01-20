Подготовлен новый букварь долганского языка

В следующем учебном году первоклассники-долгане в Красноярском крае будут учиться по новому букварю долганского языка. Об этом сообщили в Агентстве по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Букварь, автором которого является Анна Барболина, отпечатан в санкт-петербургском издательстве «Просвещение». Его тираж составляет около 200 экземпляров.

«Обновленный букварь сочетает традиции и современные подходы к обучению родному языку. Книгу дополняют рассказы и стихи долганских авторов…»,— говорится в сообщении.

Долганы проживают в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края и в Республике Саха (Якутия). Их общая численность — около 8,5 тыс. человек. Ранее сообщалось, что директор АНО «Преемственность поколений» Зоя Ичин-Норбу разработала новый вариант долганского языка. Он должен пройти необходимые согласования и экспертизы.

Как писал «Ъ-Сибирь», в сентябре 2024 года было объявлено об издании нового букваря телеутского языка.

Валерий Лавский