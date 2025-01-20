В Челябинской области более 19 тыс. человек нырнули в проруби на Крещение

На Крещение в Челябинской области более 19 тыс. человек поучаствовали в купаниях в ледяной воде. Информации о происшествиях по линии МЧС не поступило, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Всего в Челябинской области в 2025 году организовали 51 купель на 40 водоемах в 33 муниципалитетах. В крещенскую ночь в иорданях окунулись более 10 тыс. южноральцев. В Челябинске работало пять купелей. В них искупались почти 6 тыс. человек, из них 3,4 тыс. нырнули в прорубь ночью.