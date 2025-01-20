В Челябинской области количество преступлений в 2024 году снизилось на 11,2%

В Челябинской области за 2024 год было совершено 161,1 преступление на 10 тыс. жителей. Это на 11,2% меньше, чем в 2023 году. В соответствующем рейтинге регионов Южный Урал занял 62 место. Субъекты ранжировали аналитики «РИА Новости».

Уменьшилось в Челябинской области и число совершенных тяжких и особо тяжких преступлений. Если в 2023 году полицейские зарегистрировали 49,8 фактов на 10 тыс. жителей, то в прошлом году их было уже 49,7 (-0,5%). За год регион поднялся в рейтинге на восемь позиций вверх.

В топ-3 попали: Республики Чеченская (16,6 преступлений на 10 тыс. жителей; +15,6% к 2023 году), Ингушетия (36,8 фактов; -8,4%) и Дагестан (42,9 преступлений; -1,1%). В антирейтинге оказались Республика Карелия (214,5 фактов; +1,3%), Ненецкий автономный округ (207,7 преступлений; +7,5%) и Алтай (203,4 фактов; -2,8%).

Виталина Ярховска