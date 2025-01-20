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Бывший банкир возглавил минэкономразвития Тувы

Новым руководителем министерства экономического развития и промышленности Республики Тыва назначен Аяс Баян. Сегодня в ходе аппаратного совещания правительства его представил глава региона Владислав Ховалыг.

Аяс Баян около 20 лет был директором регионального офиса «Росбанка». В 2022 году был избран в состав парламента Кызыла, возглавлял комитет по финансово-экономическим вопросам и предпринимательству.

В 2004 году он окончил Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова по специальности экономист.

Александра Стрелкова

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