Три рейса в Южно-Сахалинск перенаправили в Хабаровск из-за тумана

Два рейса из Москвы и один из Новосибирска в Южно-Сахалинск перенаправили на запасной аэродром в Хабаровск из-за густого тумана, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

На запасной аэродром были направлены рейсы SU 1742 авиакомпании «Аэрофлот», FV 6283 компании «Россия» и 5257 авиакомпании S7. По информации пресс-службы, видимость в районе аэропорта составляет около 400 м. Согласно прогнозу синоптиков, улучшение метеоусловий сегодня, 20 января, ожидается после полудня.