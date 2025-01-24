Медаль для академика

Биография отечественной Академии наук четко делится на три части. Сначала она была Императорской академией наук, потом — АН СССР, а сейчас — РАН. На каждом из этих этапов академия имела свои собственные награды для ученых. И как это ни удивительно выглядит, у нынешней Академии наук, несмотря на ее юный возраст, именных наград и медалей в разы больше, чем их было в дореволюционной и советской академиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МГУ Фото: пресс-служба МГУ

Практика награждения ученых имеет давнюю историю, и Россия не была в этом плане исключением. Как только у нас в XVIII веке появился институт науки в современном ее понимании, появились и награды ученым со стороны власти. Обычно это были выплаты премиальных за то или иное научное достижение. Или награждение довольно дорогими перстнями с бриллиантами. Или прибавка к жалованью ученого. Или просто награждение орденом Российской империи, что в зависимости от ранга ордена подразумевало ежегодную денежную выплату от 140 до 400 руб. в год. Было еще выражение Высочайшего благоволения, и каждая такая грамота означала минус один год в полной выслуге лет до пенсиона.

Подобные правительственные награды были во всех европейских странах, претендовавших на статус высокоразвитых. Но первая академическая, так сказать, корпоративная денежная награда появилась в Лондонском Королевском обществе по развитию знаний о природе. Причем появилась она в 1731 году, то есть спустя почти 70 лет после основания самой Британской академии наук. Премиальный фонд для нее завещал землевладелец и банкир сэр Годфри Копли, член парламента, а заодно член Королевского общества, избранный туда как джентльмен-ученый, интересовавшийся наукой. Таких там приветствовали. Согласно его завещанию, ежегодно из процентов, набегавших на основной капитал его фонда поощрения науки, по усмотрению Королевского общества присуждались премия в 100 фунтов стерлингов и медаль. Присуждается медаль Копли до сих пор, только размер премии ныне составляет 25 тыс. фунтов.

Полвека спустя академическая премия появилась во Французской академии наук, и тоже была филантропического происхождения — из личных средств барона Монтеона. Только время для ее учреждения барон выбрал неудачное. Академия успела выдать лишь одну премию, а потом началась революция, Монтеон бежал в Англию, и его премия возродилась лишь в 1820-е годы после реставрации Бурбонов. А ровно через 100 лет после вручения первой медали Копли, в 1831 году, один из потомков знаменитой династии заводчиков Демидовых учредил ежегодную премию «для содействия и преуспеяния наук, словесности и промышленности в своем отечестве», которой Российская Императорская академия должна была награждать достойных ученых в течение жизни и потом еще 25 лет после смерти жертвователя, то есть Демидова.

Премии Императорской академии наук

Общая сумма финансирования Демидовских премий за «лучшие по разным частям сочинения в России» составляла 20 тыс. руб. и делилась на полные премии в размере 5 тыс. руб. и половинные в размере 2,5 тыс. руб. С 1834 года кроме денежной премии лауреаты премии получали золотые и серебряные (за половинную премию) медали. Особенностью Демидовской премии было то, что решение о награждении ею принимали академики, но сами претендовать на нее не могли. За время существования Демидовской премии, с 1831 по 1865 год, ее присуждали ежегодно, то есть 34 раза. Всего было присуждено 55 полных премий и 220 половинных, а среди награжденных были хирург Пирогов, химик Менделеев, физиолог Сеченов, электрофизик Якоби, географы Литке и Крузенштерн, математик Чебышев и многие другие ученые, составившие гордость отечественной науки.

В 1865 году, по окончании срока Демидовской премии, ее заменила новая премия — Ломоносовская. По нечетным годам ее присуждало отделение русского языка и словесности Императорской академии наук, по четным — физико-математическое отделение. Размер премии составлял 1000 руб. По академическому уставу в середине XIX века годовая зарплата ординарного академика составляла 5000 руб., так что для них что Демидовская, что Ломоносовская премии средством обогащения не могли быть, разве что знаком признания. Но, как и в случае Демидовской премии, действительные члены Академии наук не могли участвовать в конкурсе на соискание Ломоносовской премии.

Примерно таким же был размер других именных премий (и прилагающихся к ним именных медалей), которые начали появляться в те же 1860-е годы и тоже не из бюджетных источников, а финансировались либо из состояния завещателя, либо методом, как сказали бы сейчас, краудфандинга, когда премиальный капитал собирался для увековечения памяти того или иного ученого его коллегами. Самой известной из них стала премия имени митрополита Макария (с 1883 года), единственная премия, на которую могли претендовать действительные члены Императорской академии наук.

Источником денег на премию были проценты от помещенной в пятипроцентные кредитные бумаги суммы в 120 тыс. руб., собранных специально для учреждения премии митрополитом Московским и Коломенским Макарием, который, кстати, тоже был академиком Императорской академии наук, причем не почетным, а самым что ни есть обычным — ординарным, избранным в академики в 1854 году за свои капитальные труды по истории церкви и богословию. Всего Макарьевской премии могли быть удостоены пять ученых: были две полные премии по 1500 руб. и три неполные по 1000 руб. За учебники и учебные пособия по духовным дисциплинам Макарьевскую премию присуждал Святейший синод, за работы в области духовной литературы — Киевская духовная академия, по всем остальным отраслям науки — Академия наук.

Также были учреждены фонды Уваровской премии, Пушкинской премии, премий имени Брандта, Бэра, Буняковского, Батюшкова, Гельмерсена, графа Д. А. Толстого и другие именные премии и медали. К концу 1917 года в Академии наук было уже 59 именных премиальных фондов на общую сумму 2,3 млн руб. Последней именной премией стала премия первого выборного президента Академии наук А. П. Карпинского, учрежденная 18 января 1917 года.

Национализация банков новой властью лишила академию возможности распоряжаться собственными премиальными фондами, а сама академия перешла в ведение Наркомпроса РСФСР, через который шло ассигнование денег на премии. Награждения по последним конкурсам состоялись в 1919 году. На общем собрании Академии наук 6 декабря 1919 года было решено отменить все конкурсы на соискание премий. Подробности об именных наградах Санкт-Петербургской Императорской академии наук можно прочитать в работах кандидата исторических наук Татьяны Юрьевны Фекловой, старшего научного сотрудника Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН, они свободно доступны в интернете.

Советские академические премии

Традиция академических премий была возрождена советской Академией наук только в 1934 году, после переезда Академии наук СССР из Ленинграда в Москву. В том же 1934 году появились премии с медалями имени Менделеева и Павлова. В 1935 году Советом Министров СССР были учреждены еще две золотые медали АН СССР — имени Докучаева «за выдающиеся оригинальные научные работы и открытия, имеющие крупное научно-теоретическое или практическое значение» и имени Карпинского «за выдающиеся научные труды в области геологии».

До этого академические премии присуждала Коммунистическая академия, созданная в 1923 году как научный отдел ЦК РКП(б). Это были премии имени Ленина, и решение об их учреждении было принято 22 января 1924 года, на следующий день после смерти Ленина, на внеочередном траурном собрании. Понятно, что в первую очередь премии Ленина создавались для стимуляции «теоретической работы, связанной с практическими проблемами строительства социализма». Но проблемы строительства социализма требовали высокого уровня не только общественных наук, но и всего спектра наук.

Бюрократическое оформление «Положения о премии имени В. И. Ленина» заняло два года, и только в 1926 году первые премии в размере 2000 руб. получили пятеро ученых, в том числе химик Чичибабин за работы в области фармацевтической химии, геолог Обручев за работу «Геология Сибири» и агрохимик Прянишников. Деньги для периода НЭПа были хорошие, но не такие уж большие по сравнению с зарплатой профессора или доцента — 300 руб. и 250 руб. в месяц соответственно. Премия Ленина присуждалась до 1932 года.

Потом началась реорганизация Комакадемии. Для начала из ее ведения были исключены все НИИ естественно-научного профиля, а потом была ликвидирована и сама Коммунистическая академия «ввиду нецелесообразности параллельного существования двух академий». Вопрос о премии Ленина завис в воздухе и долго там висел, пока в 1937 году не было принято решение «снять его окончательно». С этими премиями Комакадемии вообще конфуз получился. В 1930 году один из первых ее лауреатов 1926 года, Чичибабин, уехал в Париж и там остался, а следом за ним в том же 1930 году в Берлин уехал лауреат премии Ленина 1929 года химик академик Ипатьев и тоже там остался.

В 1939 году в ознаменование 60-летия со дня рождения товарища Сталина постановлением Совнаркома была учреждена самая главная научная премия — Сталинская — в размере 100 тыс. руб., а с 1945 года к ней добавилась медаль с профилем Сталина, которая «носилась на правой стороне груди выше всех орденов». После разоблачения культа личности Сталина на XX съезде КПСС в 1956 году снова появилась Ленинская премия, которая присуждалась до 1991 года.

Но она, как и Сталинская премия, была главной государственной наградой за достижения в области науки, аналогом бриллиантового перстня и Высочайшего благоволения власти, жалованных ученым в XVIII и начале XIX века. А советские академические именные медали и премии, как уже сказано выше, существовали с 1934 года, и число их постепенно, но неуклонно росло, поставив в наши дни абсолютный рекорд по своей численности за всю историю отечественной Академии наук.

Медали и премии РАН

Часть нынешних медалей и премий РАН унаследовала от АН СССР, в частности Большую Золотую медаль имени Ломоносова и часть именных медалей премий — имени Лобачевского, Попова, Пушкина, Миклухо-Маклая и т. д., всего 27 именных премий и 15 именных медалей. Но в целом их в АН СССР было в разы меньше, чем в нынешней РАН. Причем рост их числа в советской Академии наук начался только в 1960-е годы, до этого именные премии и медали можно было пересчитать по пальцам. Большая Золотая медаль имени Ломоносова присуждалась ежегодно за выдающиеся достижения в области естественных и гуманитарных наук. Остальные персональные премии присуждались с периодичностью раз в три года, а именные медали — раз в пять лет.

На сегодня Российская академия наук «в целях поощрения ученых за научные труды, научные открытия и изобретения, имеющие важное значение для науки и практики, присуждает золотые медали и премии имени выдающихся ученых. Золотые медали присуждаются от имени президиума РАН за выдающиеся научные работы, открытия и изобретения или по совокупности работ большого научного и практического значения; премии — за отдельные лучшие научные работы, открытия, изобретения, а также за серии научных работ по единой тематике».

Ассортимент именных медалей сейчас довольно большой — 66 штук (а если считать, что Больших Золотых медалей имени Ломоносова ежегодно присуждается две — одна российскому ученому, вторая иностранному,— то 67). Премий и того больше — 102. Плюс к этому отдельные медали и премии РАН присуждаются молодым ученым в двух номинациях (молодым ученым в возрасте до 35 лет и отдельно — студентам) по 21 направлению исследований — от математики до сельскохозяйственных наук. То есть это еще 42 медали и премии РАН в дополнение к медалям и премиям для «взрослых» ученых.

Несложно подсчитать, что при таких темпах выдачи наград за 24 года существования отечественной

Академии наук в ее нынешней ипостаси — РАН — могло накопиться около 5 тыс. лауреатов ее медалей и премий. Но их гораздо меньше, так как далеко не все премии и медали присуждаются ежегодно, да и само их число поначалу было гораздо меньше. Бурный их рост начался в 1990-е годы. Появляются новые медали и премии и сейчас, но уже гораздо реже.

Ася Петухова