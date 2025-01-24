Неизвестная Луна
100 лет назад был обнаружен невидимый спутник Земли
Известный американский астроном, один из главных авторитетов в этой области науки, Уильям Генри Пикеринг, на основании некоторых нарушений (возмущений) движения Луны вычислил, что на расстоянии всего 4000 километров от Земли движется совсем невидимая нам карликовая Луна.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Как известно, между Юпитером и Марсом имеется около 900 малых планет, так называемых астероидов, из которых самые меньшие имеют диаметр в 5–7 километров.
А еще замечательнее, что в наши телескопы можно видеть чрезвычайно малые спутники Марса Фобос и Деймос диаметром чуть ли не в 14 и 70 километров. Расстояние Фобоса от Марса всего 9300 километров, это точно установлено. Потому наш земной спутник на расстоянии всего 4000 километров вовсе не невозможен.
Пассажирам «ракеты на Луну» будет легче попасть к этому спутнику, чем на Луну.
О второй, невидимой Луне писали «Известия» в конце 1924 года.