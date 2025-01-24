Неизвестная Луна

Известный американский астроном, один из главных авторитетов в этой области науки, Уильям Генри Пикеринг, на основании некоторых нарушений (возмущений) движения Луны вычислил, что на расстоянии всего 4000 километров от Земли движется совсем невидимая нам карликовая Луна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как известно, между Юпитером и Марсом имеется около 900 малых планет, так называемых астероидов, из которых самые меньшие имеют диаметр в 5–7 километров.

А еще замечательнее, что в наши телескопы можно видеть чрезвычайно малые спутники Марса Фобос и Деймос диаметром чуть ли не в 14 и 70 километров. Расстояние Фобоса от Марса всего 9300 километров, это точно установлено. Потому наш земной спутник на расстоянии всего 4000 километров вовсе не невозможен.

Пассажирам «ракеты на Луну» будет легче попасть к этому спутнику, чем на Луну.

О второй, невидимой Луне писали «Известия» в конце 1924 года.

Материал подготовил Алексей Алексеев