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Погосян Михаил Асланович

Личное дело

Родился 18 апреля 1956 года в Москве. В 1979 году окончил факультет самолетостроения МАИ. После учебы трудился на Московском машиностроительном заводе имени Сухого (затем — ОАО «ОКБ Сухого»), пройдя путь от инженера-конструктора до первого заместителя генерального конструктора. В 1995–1999 годах занимал пост председателя совета директоров ОКБ, затем до 2007 года — гендиректора. Одновременно в марте 1998 года стал гендиректором ФГУП «Авиационный военно-промышленный комплекс "Сухой"», в сентябре 2003 года — гендиректором созданного на его основе ОАО «Авиационная холдинговая компания "Сухой"». Также в 2007 году был назначен первым вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). В 2009–2011 годах — гендиректор и генеральный конструктор РСК МиГ. С 28 февраля 2011 года — президент, председатель правления ОАК, член совета директоров корпорации. Доктор технических наук, академик РАН. Лауреат Госпремии и премии правительства РФ. Награжден орденом Почета за вклад в создание истребителя Су-33. С 2016 года занимает пост ректора МАИ, в 2021 году был назначен ректором на второй пятилетний срок.

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