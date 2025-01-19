Один человек погиб и три пострадали в ДТП в Нижегородской области
В Городецком округе Нижегородской области 19 января столкнулись BMW и Kia, погиб 28-летний водитель корейской иномарки, еще трое пострадали. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
По данным ведомства, около семи часов вечера водитель BMW в деревне Кумохино пошел на обгон и на встречной полосе столкнулся с Kia. Водитель BMW, его пассажирка и пассажирка Kia госпитализированы с травмами.
Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства ДТП.