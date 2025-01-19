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Один человек погиб и три пострадали в ДТП в Нижегородской области

В Городецком округе Нижегородской области 19 января столкнулись BMW и Kia, погиб 28-летний водитель корейской иномарки, еще трое пострадали. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным ведомства, около семи часов вечера водитель BMW в деревне Кумохино пошел на обгон и на встречной полосе столкнулся с Kia. Водитель BMW, его пассажирка и пассажирка Kia госпитализированы с травмами.

Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Владимир Зубарев

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