Один человек погиб и три пострадали в ДТП в Нижегородской области

В Городецком округе Нижегородской области 19 января столкнулись BMW и Kia, погиб 28-летний водитель корейской иномарки, еще трое пострадали. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным ведомства, около семи часов вечера водитель BMW в деревне Кумохино пошел на обгон и на встречной полосе столкнулся с Kia. Водитель BMW, его пассажирка и пассажирка Kia госпитализированы с травмами.

Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Владимир Зубарев