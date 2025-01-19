Следователи проводят проверку по факту гибели человека при пожаре в Сочи

В Сочи следственные органы начали доследственную проверку после инцидента, который произошел в жилом помещении на улице Прямой. В результате пожара, который произошел в ночь на 19 января, погиб 34-летний местный житель, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительной информации, соседи заметили возгорание и вызвали пожарную службу. После локализации огня специалисты обнаружили в помещении тело погибшего. По данным следствия, возможной причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.

Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств происшествия. Специалисты устанавливают точную причину и место возникновения огня. В рамках проверки следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю настоятельно призывает граждан соблюдать правила безопасности при использовании жилых и нежилых помещений, а также строго придерживаться норм пожарной безопасности для предотвращения подобных трагедий.

Мария Удовик