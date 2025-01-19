В Черноземье 20 января будет малооблачно, от -3°С до +2°С

В понедельник, 20 января, в большинстве регионов Черноземья ожидается небольшая облачность и в основном ясная погода. Температура будет варьироваться от -3°С до +2°С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В Белгороде и Курске ожидается -3°С ночью и +1°С днем при небольшой облачности.

В Липецке и Тамбове прогнозируется облачная погода. Ночью температура составит -3°С, днем поднимается до +2°С.

В Воронеже ожидается -3°С ночью и +2°С днем, небольшая облачность.

В Орле также прогнозируется малооблачная погода. Ночью здесь ожидается небольшой снег при -3°С. Днем температура составит +2°С.

Александр Прытков