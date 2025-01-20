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обновлено 11:27 , 20.01

В пяти регионах Черноземья в крещенскую ночь окунулось более 20,5 тысяч человек

В ночь на 19 января, в православное Крещения Господне, в традиционных купаниях в прорубях и купелях приняли участие более 20,5 тыс. жителей пяти регионов Черноземья. Это следует из данных областных главков МЧС. Происшествий не зафиксировано, подчеркивали в ведомствах.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Больше всего традиции последовали в Тамбовской области. По информации местного МЧС на 11:49 19 января, в купания приняли участие более 6,3 тыс. жителей, в том числе 2 тыс. — в Тамбове.

В белгородском ведомстве в 10:46 сообщили, что в крещенскую воду окунулись 5,4 тыс. человек. При этом мероприятиях находились 8,8 тыс. жителей. Крещенские купания завершились в регионе в 16:00. Актуальную информацию главк МЧС на вечер 19 января не приводил.

В Воронежской области, по данным местного ведомства на 2:14 ночи, в купелях окунулось более 4 тыс. человек.

По информации курского главка МЧС на 8 утра, в регионе искупались около 2,8 тыс. жителей, а храмы и места омовений посетили порядка 9,8 тыс. Самым популярным местом купания традиционно стал монастырьв Золотухинском районе.

В Орловской области на 12 дня в купели окунулось около 2 тыс. жителей. Всего мероприятия посетили почти 5 тыс. человек.

Липецкий главк МЧС о количестве искупавшихся не сообщал.

Накануне праздника в Черноземье отменили крещенские купания в 28 муниципалитетах. В большинстве случаев причиной это произошло из-за теплой погоды, в некоторых причиной стала оперативная обстановка.

Фотогалерея

Как в Воронеже прошло крещенское купание на Адмиралтейской площади

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В этом году на Крещение воронежцы морозов не дождались — на многие водоемах даже не было льда

В этом году на Крещение воронежцы морозов не дождались — на многие водоемах даже не было льда

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Из-за теплой погоды в Новохоперском и Терновском района ограничили традиционное купание на Крещение. В Бутурлиновском, Бобровском и Лискинском районах отказались от купаний из-за оперативной обстановки. В Воронеже оборудовали восемь купелей

Из-за теплой погоды в Новохоперском и Терновском района ограничили традиционное купание на Крещение. В Бутурлиновском, Бобровском и Лискинском районах отказались от купаний из-за оперативной обстановки. В Воронеже оборудовали восемь купелей

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Возле каждой купели дежурили врачи, полицейские и спасатели

Возле каждой купели дежурили врачи, полицейские и спасатели

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Помимо самих купелей также были организованы пункты обогрева

Помимо самих купелей также были организованы пункты обогрева

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Крещенские купания стали народной традицией, но не являются церковным обрядом

Крещенские купания стали народной традицией, но не являются церковным обрядом

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

Православные священники поясняют, что те, кто не ходят в храм, никакой духовной пользы от купания в проруби не получат и грехи не смоют

Православные священники поясняют, что те, кто не ходят в храм, никакой духовной пользы от купания в проруби не получат и грехи не смоют

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

При это освященная на Крещение вода, считают в РПЦ, даст помощь в исцелении телесных и душевных недугов — но тем, кто ее пьет с верой и молитвой

При это освященная на Крещение вода, считают в РПЦ, даст помощь в исцелении телесных и душевных недугов — но тем, кто ее пьет с верой и молитвой

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

В Воронеже одним из самых популярных мест стала купели у Адмиралтейской площади

В Воронеже одним из самых популярных мест стала купели у Адмиралтейской площади

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Здесь, в частности, окунались и дети

Здесь, в частности, окунались и дети

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Многие запечатлевали моменты купания на память

Многие запечатлевали моменты купания на память

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

П0 данным воронежского главка МЧС на 2 часа ночи, всего в купелях региона окунулось более 4 тысяч человек

П0 данным воронежского главка МЧС на 2 часа ночи, всего в купелях региона окунулось более 4 тысяч человек

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

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В этом году на Крещение воронежцы морозов не дождались — на многие водоемах даже не было льда

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Из-за теплой погоды в Новохоперском и Терновском района ограничили традиционное купание на Крещение. В Бутурлиновском, Бобровском и Лискинском районах отказались от купаний из-за оперативной обстановки. В Воронеже оборудовали восемь купелей

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Возле каждой купели дежурили врачи, полицейские и спасатели

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Помимо самих купелей также были организованы пункты обогрева

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Крещенские купания стали народной традицией, но не являются церковным обрядом

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

Православные священники поясняют, что те, кто не ходят в храм, никакой духовной пользы от купания в проруби не получат и грехи не смоют

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

При это освященная на Крещение вода, считают в РПЦ, даст помощь в исцелении телесных и душевных недугов — но тем, кто ее пьет с верой и молитвой

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

В Воронеже одним из самых популярных мест стала купели у Адмиралтейской площади

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Здесь, в частности, окунались и дети

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Многие запечатлевали моменты купания на память

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

П0 данным воронежского главка МЧС на 2 часа ночи, всего в купелях региона окунулось более 4 тысяч человек

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

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UPD: по последним данным воронежского главка МЧС, в купели региона окунулись 7,2 тыс. человек.

Александр Прытков

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