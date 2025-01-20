В пяти регионах Черноземья в крещенскую ночь окунулось более 20,5 тысяч человек
В ночь на 19 января, в православное Крещения Господне, в традиционных купаниях в прорубях и купелях приняли участие более 20,5 тыс. жителей пяти регионов Черноземья. Это следует из данных областных главков МЧС. Происшествий не зафиксировано, подчеркивали в ведомствах.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Больше всего традиции последовали в Тамбовской области. По информации местного МЧС на 11:49 19 января, в купания приняли участие более 6,3 тыс. жителей, в том числе 2 тыс. — в Тамбове.
В белгородском ведомстве в 10:46 сообщили, что в крещенскую воду окунулись 5,4 тыс. человек. При этом мероприятиях находились 8,8 тыс. жителей. Крещенские купания завершились в регионе в 16:00. Актуальную информацию главк МЧС на вечер 19 января не приводил.
В Воронежской области, по данным местного ведомства на 2:14 ночи, в купелях окунулось более 4 тыс. человек.
По информации курского главка МЧС на 8 утра, в регионе искупались около 2,8 тыс. жителей, а храмы и места омовений посетили порядка 9,8 тыс. Самым популярным местом купания традиционно стал монастырьв Золотухинском районе.
В Орловской области на 12 дня в купели окунулось около 2 тыс. жителей. Всего мероприятия посетили почти 5 тыс. человек.
Липецкий главк МЧС о количестве искупавшихся не сообщал.
Накануне праздника в Черноземье отменили крещенские купания в 28 муниципалитетах. В большинстве случаев причиной это произошло из-за теплой погоды, в некоторых причиной стала оперативная обстановка.
Фотогалерея
Как в Воронеже прошло крещенское купание на Адмиралтейской площади
UPD: по последним данным воронежского главка МЧС, в купели региона окунулись 7,2 тыс. человек.