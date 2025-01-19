В Казань прибыла парламентская делегация Тверской области. Основная цель поездки — подписание соглашения о сотрудничестве между парламентами регионов. Об этом рассказали в пресс-службе Госсовета Татарстана.

В ходе визита делегация планирует изучить законодательные практики, ознакомиться с экономическим и инвестиционным потенциалом Татарстана. Как сообщает пресс-служба Госсовета Татарстана, соглашение с Законодательным Собранием Тверской области поможет укрепить и расширить взаимодействие региональных парламентов.

Планируется, что парламентская делегация посетит Агентство инвестиционного развития, Иннополис, изучит социальные проекты Татарстана. Парламентарии Тверской области также приедут в КФУ, Казанский Кремль и Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник.

Диана Соловьёва