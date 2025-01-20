В Татарстане на содержание дорог федерального значения выделят 83,8 млн рублей

В Татарстане планируют выделить более 83,8 млн руб. на отдельные работы по содержанию автомобильных дорог федерального значения. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Работы должны провести на участках:

М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа;

Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан;

Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск;

подъезде к аэропорту Казани;

подъезде к городу Киров.

Денежные средства направят на уборку снега, очистку катафотов от пыли и грязи и дорожных знаков от снега, устройство противопожарных полос, выкашивание травы, вырубку кустарников, валку деревьев, корчевку пней и др.

Заказчиком выступает компания «Автодор». Работы должны выполнить до 31 декабря 2025 года.

Диана Соловьёва