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В Татарстане на содержание дорог федерального значения выделят 83,8 млн рублей

В Татарстане планируют выделить более 83,8 млн руб. на отдельные работы по содержанию автомобильных дорог федерального значения. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Работы должны провести на участках:

  • М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа;
  • Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан;
  • Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск;
  • подъезде к аэропорту Казани;
  • подъезде к городу Киров.

Денежные средства направят на уборку снега, очистку катафотов от пыли и грязи и дорожных знаков от снега, устройство противопожарных полос, выкашивание травы, вырубку кустарников, валку деревьев, корчевку пней и др.

Заказчиком выступает компания «Автодор». Работы должны выполнить до 31 декабря 2025 года.

Диана Соловьёва

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