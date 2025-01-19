Фотобанки грузятся опасениями

Искусственный интеллект осваивает рынок стоковых фото, на этом фоне два крупнейших в мире фотобанка — Getty Images и Shutterstock — объявили о слиянии. Речь о площадках, где можно купить уже лицензированные изображения и видео на заданную тему. Такой контент обычно неуникален, а цена начинается от 10 центов. Появились такие сервисы еще в 1990-х. Число игроков постепенно росло. В итоге лидер рынка — Getty Images — за 20 лет вдвое потерял в популярности, следует из статистики Google, а с 2022-го выручка фотобанка падала на 1% каждый год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ted S. Warren, File / AP Фото: Ted S. Warren, File / AP

В январе 2025 года Getty Images анонсировало слияние с другим гигантом — Shutterstock. Если антимонопольный регулятор одобрит сделку, то появится новый фотобанк Getty Images Holdings стоимостью $3,7 млрд. Среди прочего шаг стал ответом на растущую конкуренцию со стороны искусственного интеллекта, пишут СМИ: ChatGPT и его клоны позволяют любому желающему сгенерировать нужное изображение за небольшую сумму. В итоге эту нишу стали осваивать сами фотобанки, рассказал фотограф Сергей Иванов, который продает на таких площадках и контент, созданный нейросетью:

«Большинство авторов зарабатывают в пределах $100-300, хотя есть те, кто может заработать до $10 тыс. Для меня фотобанки — основной источник дохода. Раньше я занимался созданием векторных иллюстраций, была небольшая студия, но в последние годы практически ничего нового не загружаю. Доход идет от старых работ, потому что создание нового контента подорожало, а фотобанки постоянно находят способы сократить процент доходов авторов. Shutterstock был бесспорным лидером, он вводил сложную схему, когда у пользователей сбрасывался рейтинг, они все начали зарабатывать очень мало с января, а потом рейтинг рос в зависимости от количества продаж. У iStock, который является частью Getty Images, автор вообще от продажи получает только 15%. У Shutterstock — от 15% до 35%. Сейчас люди предпочитают работать с Adobe Stock, но там очень серьезная конкуренция: загружается до 1 млн нейрокартинок в день.

Есть авторы, которые поставили на поток создание таких изображений и используют алгоритмические методы.

Покупателю придется затратить достаточно много времени на генерацию. Люди могут этим заниматься для своих блогов и сайтов, а компаниям проще найти уже готовый контент в базе».

Ожидается, что слияние Getty Images и Shutterstock сэкономит новой объединенной компании до $200 млн за три года. После новостей акции Getty выросли на премаркете на 50%, а ценные бумаги Shutterstock подорожали на 26%. Новый фотобанк продолжит торговаться на Нью-Йоркской бирже. При этом в ближайшие годы подобным ресурсам придется пересмотреть бизнес-модель: конкурировать с нейросетями они могут в том числе за счет качества контента, считает основатель и руководитель российского фотобанка «Лори» Ирина Терентьева: «Искусственный интеллект легально или нет обучали на базах фотобанков. И по запросу "птенец павлина" нейросеть рисует мультяшную птичку с огромными глазками и маленьким хвостиком, которая к реальности не имеет вообще никакого отношения.

Так что дальше всегда будет этот компромисс: мы берем сгенерированную картинку, которая соответствует нашей задаче, и необходимо ли нам, чтобы она была достоверной, чтобы там знак качества стоял и была бы какая-то гарантия того, что это именно то, что там изображено?

Некоторые компании будут вынуждены идти на дополнительные расходы, чтобы это перепроверять. Это будет необходимо в рекламе, во всей коммуникации государства с гражданами, в обучающих материалах. Есть кейс, когда один из дружественных нам клиентов покупал картинку "семивалентный углерод". А дизайнер нарисовал буковки и черточки, как в учебнике химии, так как ему показалось это красивым. В итоге пришлось отзывать учебник».

По мере ухудшения условий сотрудничества с традиционными фотобанками авторы стали переходить на нишевые платформы вроде американской Creative Market и канадской Stocksy. Одно изображение там стоит около $30. Контент, как правило, закупают fashion-бренды и издания про красоту и моду. Автору в таких случаях может поступать до половины вырученных средств. Есть и обратная сторона: конкуренция на таких сайтах крайне высока, а вкусы и потребности заказчика приходится угадывать, поделилась фотограф Ася Молочкова: «Микростоковые агентства нацелены на количество. Макростоки — это не постановочные фотографии улыбающихся врачей в халатах, это про лайфстайл. Там контент даже не отличишь от профессиональной рекламной кампании. Один из них, на котором я работаю, категорически против искусственного интеллекта даже в обработке фотографий.

Доход полностью зависит от того, как ты предугадываешь тренды. Есть пример: я делаю фотографию со вспышкой в лоб на пленку, и она может принести за год 50 тыс. руб., хотя она мне стоила 0 руб., а могу потратить на какую-нибудь выверенную съемку 20-30 тыс. руб., и она будет окупаться несколько лет. То есть стокадровое портфолио может зарабатывать даже больше аналога из 5 тыс. и более кадров. Сейчас очень много разговоров о том, что нейросети могут заменить авторов. Многие боятся и хотели, наоборот, снизить цену, чтобы быть конкурентоспособными, но наше агентство, наоборот, повысили ценность. Ненамного, но все же. И, на самом деле, я не вижу спада продаж, наоборот, заметно их увеличение».

Фотобанки тем временем пытаются засудить разработчиков искусственного интеллекта за использование их библиотек. Getty Images, например, требовала от Stability AI $1,7 млрд. В компании отмечали, что еще занизили сумму ущерба, поскольку оценили каждое нарушение в $150 тыс. Таким образом, учитывая размер библиотеки, разработчик нейросети мог незаконно сэкономить более $1,5 трлн, заявляли в фотобанке.

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Елизавета Скобцова