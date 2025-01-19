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Коммерсантъ FM
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Фотобанки грузятся опасениями

Чем объясняется решение о слиянии Getty Images и Shutterstock

Искусственный интеллект осваивает рынок стоковых фото, на этом фоне два крупнейших в мире фотобанка — Getty Images и Shutterstock — объявили о слиянии. Речь о площадках, где можно купить уже лицензированные изображения и видео на заданную тему. Такой контент обычно неуникален, а цена начинается от 10 центов. Появились такие сервисы еще в 1990-х. Число игроков постепенно росло. В итоге лидер рынка — Getty Images — за 20 лет вдвое потерял в популярности, следует из статистики Google, а с 2022-го выручка фотобанка падала на 1% каждый год.

Фото: Ted S. Warren, File / AP

Фото: Ted S. Warren, File / AP

В январе 2025 года Getty Images анонсировало слияние с другим гигантом — Shutterstock. Если антимонопольный регулятор одобрит сделку, то появится новый фотобанк Getty Images Holdings стоимостью $3,7 млрд. Среди прочего шаг стал ответом на растущую конкуренцию со стороны искусственного интеллекта, пишут СМИ: ChatGPT и его клоны позволяют любому желающему сгенерировать нужное изображение за небольшую сумму. В итоге эту нишу стали осваивать сами фотобанки, рассказал фотограф Сергей Иванов, который продает на таких площадках и контент, созданный нейросетью:

«Большинство авторов зарабатывают в пределах $100-300, хотя есть те, кто может заработать до $10 тыс. Для меня фотобанки — основной источник дохода. Раньше я занимался созданием векторных иллюстраций, была небольшая студия, но в последние годы практически ничего нового не загружаю. Доход идет от старых работ, потому что создание нового контента подорожало, а фотобанки постоянно находят способы сократить процент доходов авторов. Shutterstock был бесспорным лидером, он вводил сложную схему, когда у пользователей сбрасывался рейтинг, они все начали зарабатывать очень мало с января, а потом рейтинг рос в зависимости от количества продаж. У iStock, который является частью Getty Images, автор вообще от продажи получает только 15%. У Shutterstock — от 15% до 35%. Сейчас люди предпочитают работать с Adobe Stock, но там очень серьезная конкуренция: загружается до 1 млн нейрокартинок в день.

Есть авторы, которые поставили на поток создание таких изображений и используют алгоритмические методы.

Покупателю придется затратить достаточно много времени на генерацию. Люди могут этим заниматься для своих блогов и сайтов, а компаниям проще найти уже готовый контент в базе».

Ожидается, что слияние Getty Images и Shutterstock сэкономит новой объединенной компании до $200 млн за три года. После новостей акции Getty выросли на премаркете на 50%, а ценные бумаги Shutterstock подорожали на 26%. Новый фотобанк продолжит торговаться на Нью-Йоркской бирже. При этом в ближайшие годы подобным ресурсам придется пересмотреть бизнес-модель: конкурировать с нейросетями они могут в том числе за счет качества контента, считает основатель и руководитель российского фотобанка «Лори» Ирина Терентьева: «Искусственный интеллект легально или нет обучали на базах фотобанков. И по запросу "птенец павлина" нейросеть рисует мультяшную птичку с огромными глазками и маленьким хвостиком, которая к реальности не имеет вообще никакого отношения.

Так что дальше всегда будет этот компромисс: мы берем сгенерированную картинку, которая соответствует нашей задаче, и необходимо ли нам, чтобы она была достоверной, чтобы там знак качества стоял и была бы какая-то гарантия того, что это именно то, что там изображено?

Некоторые компании будут вынуждены идти на дополнительные расходы, чтобы это перепроверять. Это будет необходимо в рекламе, во всей коммуникации государства с гражданами, в обучающих материалах. Есть кейс, когда один из дружественных нам клиентов покупал картинку "семивалентный углерод". А дизайнер нарисовал буковки и черточки, как в учебнике химии, так как ему показалось это красивым. В итоге пришлось отзывать учебник».

Как обучают нейросети

По мере ухудшения условий сотрудничества с традиционными фотобанками авторы стали переходить на нишевые платформы вроде американской Creative Market и канадской Stocksy. Одно изображение там стоит около $30. Контент, как правило, закупают fashion-бренды и издания про красоту и моду. Автору в таких случаях может поступать до половины вырученных средств. Есть и обратная сторона: конкуренция на таких сайтах крайне высока, а вкусы и потребности заказчика приходится угадывать, поделилась фотограф Ася Молочкова: «Микростоковые агентства нацелены на количество. Макростоки — это не постановочные фотографии улыбающихся врачей в халатах, это про лайфстайл. Там контент даже не отличишь от профессиональной рекламной кампании. Один из них, на котором я работаю, категорически против искусственного интеллекта даже в обработке фотографий.

Десять идей об искусственном интеллекте в 2025 году

Доход полностью зависит от того, как ты предугадываешь тренды. Есть пример: я делаю фотографию со вспышкой в лоб на пленку, и она может принести за год 50 тыс. руб., хотя она мне стоила 0 руб., а могу потратить на какую-нибудь выверенную съемку 20-30 тыс. руб., и она будет окупаться несколько лет. То есть стокадровое портфолио может зарабатывать даже больше аналога из 5 тыс. и более кадров. Сейчас очень много разговоров о том, что нейросети могут заменить авторов. Многие боятся и хотели, наоборот, снизить цену, чтобы быть конкурентоспособными, но наше агентство, наоборот, повысили ценность. Ненамного, но все же. И, на самом деле, я не вижу спада продаж, наоборот, заметно их увеличение».

Какие риски несет массовое внедрение технологии ИИ

Фотобанки тем временем пытаются засудить разработчиков искусственного интеллекта за использование их библиотек. Getty Images, например, требовала от Stability AI $1,7 млрд. В компании отмечали, что еще занизили сумму ущерба, поскольку оценили каждое нарушение в $150 тыс. Таким образом, учитывая размер библиотеки, разработчик нейросети мог незаконно сэкономить более $1,5 трлн, заявляли в фотобанке.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елизавета Скобцова

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