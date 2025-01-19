За год на СЖД погибли 26 человек

На Северной железной дороге (СЖД) в 2024 году зафиксировано 45 случаев травмирования людей на объектах железнодорожного транспорта, в которых погибли 26 человек. Об этом сообщил Telegram-канал СЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр СК России Фото: Информационный центр СК России

Двенадцать пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения. Наибольшее число несчастных случаев было зафиксировано в Ярославской области, где пострадали и погибли 12 человек, включая одного несовершеннолетнего. В 2023 году лидером была Вологодская область (12 случаев).

В целом число несчастных случае на СЖД в 2024 году выросло, по сравнению с 2023 годом, когда произошло 42 происшествия. Однако число погибших сократилось, годом ранее их было 30.

Наиболее резонансной стала авария на переезде около села Берендеево Ярославской области, когда рейсовый автобус выехал на пути на запрещающий сигнал и столкнулся с поездом. В этой аварии погибли семь человек.

Антон Голицын