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Мэрия взыскивает долг по арендной плате с мужского монастыря

Департамент земельных отношений администрации Перми подал иск в Арбитражный суд Пермского края к Пермскому Свято-Троицкому Стефанову мужскому монастырю. Данные об этом содержатся в картотеке арбитражного суда. Иск поступил 14 января. Сумма исковых требований составляет 408,4 тыс. руб. Как пояснили в департаменте, иск подан с целью взыскания задолженности по ранее заключенному договору аренды земельного участка с религиозной организацией «Пермский Свято-Троицкий Стефанов мужской монастырь Пермской епархии Русской православной церкви (Московский патриархат)».

Фото: 2Gis

Фото: 2Gis

Напомним, Пермский Свято-Троицкий Стефанов мужской монастырь расположен в Перми в микрорайоне Висим по адресу: ул. Висимская, 4а. Является действующим монастырем Пермской епархии Русской православной церкви Московского патриархата. Учрежден по благословению Священного Синода Русской православной церкви 5 мая 1995 года при храме Святой Живоначальной Троицы в Мотовилихе. Как говорится на сайте религиозной организации, в Свято-Троицком Стефановом мужском монастыре и его скитах подвизается около 70 человек, более 20 из которых приняли постриг.

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