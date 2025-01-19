Цены в Ярославской области в 2024 году выросли более чем на 10%

Индекс потребительских цен в Ярославской области по итогам 2024 года составил 110,3% (декабрь 2024 года по отношению к декабрю 2023 года). Об этом со ссылкой на Ярославльстат сообщил министр экономического развития области Дмитрий Аминов.

Продовольственные товары подорожали на 12,2%, непродовольственные товары – на 4,7%, услуги – на 13,2%.

Цены в Ярославской области выросли больше, чем в среднем по стране. Индекс потребительских цен по итогам декабря 2024 года в РФ составил 109,5% к уровню декабря 2023 года, в том числе на продовольственные товары – 111,1%, на непродовольственные товары – 106,1%, на услуги – 111,5%.

Антон Голицын