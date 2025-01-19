МВД рассказало об обеспечении безопасности на праздновании Крещения

Нарушений общественного порядка во время празднования Крещения Господня в ночь с 18 на 19 января допущено не было, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Безопасность граждан обеспечивали более 32 тыс. сотрудников силовых ведомств, а также работников МЧС, ЧОП и разных общественных формирований.

«Сотрудники полиции продолжат нести службу в местах проведения праздничных мероприятий до их завершения»,— рассказала госпожа Волк (цитата по сайту МВД).

В преддверии Крещения в нескольких регионах России были запрещены купания в прорубе, которые являются одной из главных традиций праздника. Причиной стал тонкий ледяной покров из-за аномально теплой для зимнего сезона погоды. Решение о запрете приняли, в частности, власти Свердловской, Челябинской, Саратовской и Оренбургской областей. В Москве окунаться в ледяную воду можно было только в специально оборудованных купелях и майнах, купания в других местах были запрещены.