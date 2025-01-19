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Коммерсантъ FM
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МВД рассказало об обеспечении безопасности на праздновании Крещения

Нарушений общественного порядка во время празднования Крещения Господня в ночь с 18 на 19 января допущено не было, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Безопасность граждан обеспечивали более 32 тыс. сотрудников силовых ведомств, а также работников МЧС, ЧОП и разных общественных формирований.

«Сотрудники полиции продолжат нести службу в местах проведения праздничных мероприятий до их завершения»,— рассказала госпожа Волк (цитата по сайту МВД).

В преддверии Крещения в нескольких регионах России были запрещены купания в прорубе, которые являются одной из главных традиций праздника. Причиной стал тонкий ледяной покров из-за аномально теплой для зимнего сезона погоды. Решение о запрете приняли, в частности, власти Свердловской, Челябинской, Саратовской и Оренбургской областей. В Москве окунаться в ледяную воду можно было только в специально оборудованных купелях и майнах, купания в других местах были запрещены.

Фотогалерея

Крещенские купания

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Москва. Крещенские купания в Верхнем Черневском пруду в Южном Бутово

Москва. Крещенские купания в Верхнем Черневском пруду в Южном Бутово

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Севастополь. Крестный ход к реке Героон

Севастополь. Крестный ход к реке Героон

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Севастополь. Освящение реки Героон

Севастополь. Освящение реки Героон

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Село Троицкое, Московская область. Настоятель храма Святой Троицы протоиерей Владимир Шаров (в центре) освящает воду

Село Троицкое, Московская область. Настоятель храма Святой Троицы протоиерей Владимир Шаров (в центре) освящает воду

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Москва. Крещенские купания в Измайлово

Москва. Крещенские купания в Измайлово

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Москва. Крещенские купания в Верхнем Черневском пруду в Южном Бутово

Москва. Крещенские купания в Верхнем Черневском пруду в Южном Бутово

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Освящение Большого Воронцовского пруда

Москва. Освящение Большого Воронцовского пруда

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Москва. Крещенские купания в Верхнем Черневском пруду в Южном Бутово

Москва. Крещенские купания в Верхнем Черневском пруду в Южном Бутово

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Новосибирск. Крещенские купания в проруби на реке Обь в районе Затон

Новосибирск. Крещенские купания в проруби на реке Обь в районе Затон

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Москва. Крещенские купания в Измайлово

Москва. Крещенские купания в Измайлово

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Москва. Освящение Верхнего Черневского пруда в Южном Бутово

Москва. Освящение Верхнего Черневского пруда в Южном Бутово

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Санкт-Петербург. Крещенские купания на Неве возле храма Успения Пресвятой Богородицы

Санкт-Петербург. Крещенские купания на Неве возле храма Успения Пресвятой Богородицы

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Московская область. Освящение пруда у часовни Казанской иконы Божией Матери на территории усадьбы Сенницы

Московская область. Освящение пруда у часовни Казанской иконы Божией Матери на территории усадьбы Сенницы

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Санкт-Петербург. Крещенские купания на Неве возле храма Успения Пресвятой Богородицы

Санкт-Петербург. Крещенские купания на Неве возле храма Успения Пресвятой Богородицы

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Москва. Крещенские купания на Карамышевской набережной

Москва. Крещенские купания на Карамышевской набережной

Фото: Коммерсантъ / Анна Акельева  /  купить фото

Казань. Крещенские купания в Раифском Богородицком мужском монастыре

Казань. Крещенские купания в Раифском Богородицком мужском монастыре

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Московская область. Освящение пруда у часовни Казанской иконы Божией Матери на территории усадьбы Сенницы

Московская область. Освящение пруда у часовни Казанской иконы Божией Матери на территории усадьбы Сенницы

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Москва. Крещенские купания в Большом Воронцовском пруду

Москва. Крещенские купания в Большом Воронцовском пруду

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Москва. Крестный ход к Верхнему Черневскому пруду в Южном Бутово

Москва. Крестный ход к Верхнему Черневскому пруду в Южном Бутово

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Екатеринбург. Крещенские купания в проруби у отеля Ramada

Екатеринбург. Крещенские купания в проруби у отеля Ramada

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Москва. Освящение Верхнего Черневского пруда в Южном Бутово

Москва. Освящение Верхнего Черневского пруда в Южном Бутово

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Новосибирск. Крещенские купания в проруби на реке Обь в районе Затон

Новосибирск. Крещенские купания в проруби на реке Обь в районе Затон

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Москва. Крещенские купания в Большом Воронцовском пруду

Москва. Крещенские купания в Большом Воронцовском пруду

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Москва. Крещенские купания в Верхнем Черневском пруду в Южном Бутово

Москва. Крещенские купания в Верхнем Черневском пруду в Южном Бутово

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Плещеево, Московская область. Настоятель храма святых Царственных страстотерпцев Кирилл Сложеникин (в центре) и архиепископ Михаил (справа) освящают воду

Плещеево, Московская область. Настоятель храма святых Царственных страстотерпцев Кирилл Сложеникин (в центре) и архиепископ Михаил (справа) освящают воду

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Крещенские купания в Измайлово

Москва. Крещенские купания в Измайлово

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Село Троицкое, Московская область. Настоятель храма протоиерей Владимир Шаров во время богослужения

Село Троицкое, Московская область. Настоятель храма протоиерей Владимир Шаров во время богослужения

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Екатеринбург. Верующие во время крещенских купаний

Екатеринбург. Верующие во время крещенских купаний

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Ростов-на-Дону. Крещенские купания на территории храма Георгия Победоносца

Ростов-на-Дону. Крещенские купания на территории храма Георгия Победоносца

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Москва. Крещенские купания в Измайлово

Москва. Крещенские купания в Измайлово

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Казань. Крещенские купания в Раифском Богородицком мужском монастыре

Казань. Крещенские купания в Раифском Богородицком мужском монастыре

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Москва. Крещенские купания в Большом Воронцовском пруду

Москва. Крещенские купания в Большом Воронцовском пруду

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Москва. Крещенские купания на территории яхт-клуба «Алые паруса»

Москва. Крещенские купания на территории яхт-клуба «Алые паруса»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Москва. Крещенские купания на территории яхт-клуба &quot;Алые паруса&quot;

Москва. Крещенские купания на территории яхт-клуба "Алые паруса"

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Истра. Чин Великого водоосвящения возле Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря

Истра. Чин Великого водоосвящения возле Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Крещенские купания в купели на Истре

Крещенские купания в купели на Истре

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Крещенские купания в купели на Истре

Крещенские купания в купели на Истре

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Крещенские купания в купели на Истре

Крещенские купания в купели на Истре

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Крещенские купания в купели на Истре

Крещенские купания в купели на Истре

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

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Москва. Крещенские купания в Верхнем Черневском пруду в Южном Бутово

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Севастополь. Крестный ход к реке Героон

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Севастополь. Освящение реки Героон

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Село Троицкое, Московская область. Настоятель храма Святой Троицы протоиерей Владимир Шаров (в центре) освящает воду

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Москва. Крещенские купания в Измайлово

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Москва. Крещенские купания в Верхнем Черневском пруду в Южном Бутово

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Освящение Большого Воронцовского пруда

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Москва. Крещенские купания в Верхнем Черневском пруду в Южном Бутово

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Новосибирск. Крещенские купания в проруби на реке Обь в районе Затон

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Москва. Крещенские купания в Измайлово

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Москва. Освящение Верхнего Черневского пруда в Южном Бутово

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Санкт-Петербург. Крещенские купания на Неве возле храма Успения Пресвятой Богородицы

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Московская область. Освящение пруда у часовни Казанской иконы Божией Матери на территории усадьбы Сенницы

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Санкт-Петербург. Крещенские купания на Неве возле храма Успения Пресвятой Богородицы

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Москва. Крещенские купания на Карамышевской набережной

Фото: Коммерсантъ / Анна Акельева  /  купить фото

Казань. Крещенские купания в Раифском Богородицком мужском монастыре

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Московская область. Освящение пруда у часовни Казанской иконы Божией Матери на территории усадьбы Сенницы

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Москва. Крещенские купания в Большом Воронцовском пруду

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Москва. Крестный ход к Верхнему Черневскому пруду в Южном Бутово

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Екатеринбург. Крещенские купания в проруби у отеля Ramada

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Москва. Освящение Верхнего Черневского пруда в Южном Бутово

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Новосибирск. Крещенские купания в проруби на реке Обь в районе Затон

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Москва. Крещенские купания в Большом Воронцовском пруду

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Москва. Крещенские купания в Верхнем Черневском пруду в Южном Бутово

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Плещеево, Московская область. Настоятель храма святых Царственных страстотерпцев Кирилл Сложеникин (в центре) и архиепископ Михаил (справа) освящают воду

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Крещенские купания в Измайлово

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Село Троицкое, Московская область. Настоятель храма протоиерей Владимир Шаров во время богослужения

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Екатеринбург. Верующие во время крещенских купаний

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Ростов-на-Дону. Крещенские купания на территории храма Георгия Победоносца

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Москва. Крещенские купания в Измайлово

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Казань. Крещенские купания в Раифском Богородицком мужском монастыре

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Москва. Крещенские купания в Большом Воронцовском пруду

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Москва. Крещенские купания на территории яхт-клуба «Алые паруса»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Москва. Крещенские купания на территории яхт-клуба "Алые паруса"

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Истра. Чин Великого водоосвящения возле Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Крещенские купания в купели на Истре

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Крещенские купания в купели на Истре

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Крещенские купания в купели на Истре

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Крещенские купания в купели на Истре

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

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