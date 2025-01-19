В СКР требуют завести дело из-за исчезновения на Кубани приехавшего на заработки

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за безвестного исчезновения в станице Троицкой Краснодарского края человека, приехавшего на заработки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Адыгее Фото: пресс-служба СУ СК по Адыгее

В июле 2024 года он прибыл в станицу, но после этого перестал выходить на связь. Местонахождение мужчины до сих пор не установлено.

В СУ СКР по Краснодарскому краю проводят процессуальную проверку. Однако в центральный аппарат ведомства поступило обращение о несогласии с ходом установления обстоятельств исчезновения приезжего. Александр Бастрыкин поручил главе кубанского следкома Андрею Маслову представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о результатах расследования уголовного дела.

Татьяна Ручкина