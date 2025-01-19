На Кубани электричка сбила пешехода

Вечером 18 января электропоезд сбил пешехода на железнодорожной платформе в поселке Березовом на окраине краевой столицы. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Электропоезд следовал по маршруту Краснодар—Тимашевск. Пострадавшего от наезда поезда госпитализировали в краевую больницу в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы транспортной полиции. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.

Татьяна Ручкина