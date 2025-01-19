Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Кубани электричка сбила пешехода

Вечером 18 января электропоезд сбил пешехода на железнодорожной платформе в поселке Березовом на окраине краевой столицы. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

Электропоезд следовал по маршруту Краснодар—Тимашевск. Пострадавшего от наезда поезда госпитализировали в краевую больницу в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы транспортной полиции. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.

Татьяна Ручкина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...