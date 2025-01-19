В Адыгее в Крещенских купаниях приняли участие более 2000 человек

В Адыгее в Крещенских купаниях приняли участие уже более 2 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Адыгеи Фото: ГУ МЧС по Адыгеи

В Анапе в крещенских купаниях участвовали около 2,5 тыс. жителей и гостей города, пишет пресс-служба мэрии. Купели были оборудованы в Крещенском парке — в часовне Святой Равноапостольной княгини Ольги и на берегу Кизилташского лимана у Свято-Никольского храма станицы Благовещенской. Кроме того, все желающие могли совершить омовение на пляже Большого Утриша.

Безопасность людей во время купаний на всех официальных оборудованных местах обеспечивают сотрудники чрезвычайного ведомства, представители органов исполнительной власти, полиции, медицинские работники. Дежурства организованы до конца мероприятий.

Татьяна Ручкина