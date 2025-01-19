В Татарстане осудят адвоката за хищение 825 тыс. руб. у родственников клиента

В Татарстане перед судом предстанет адвокат адвокатской палаты Ростовской области за хищение 825 тыс. руб. у родственников своего клиента. Об этом рассказали в пресс-службе СК республики.

По версии следствия, в 2021 году к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств привлекли жителя Казани. Обвиняемого заключили под стражу. Адвокат жителя Казани сообщил его родственникам, что за 825 тыс. руб. он договорится о переводе мужчины на лечение в медицинское учреждение ФСИН. Часть средств он направит на оплату услуг конвойной службы.

Следствие считает, что адвокат похитил денежные средства. Избранная клиенту мера пресечения фигуранту осталась прежней. В медучреждение его не переводили.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Диана Соловьёва