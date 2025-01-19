Оператор пермского полигона в Софронах занялся вывозкой мусора

Пермское муниципальное учреждение «Полигон», управляющее полигоном ТБО в Софронах, занялось с начала года вывозкой мусора. Согласно данным сайта госзакупок, еще в конце 2024 года МБУ «Полигон» выиграло два лота (№8 и 10) на конкурсе регионального оператора АО «ТКО ПРО» общей стоимостью 764 млн руб. Контакты заключены на два года. «Полигон» обсуживает Мотовилихинский, часть Свердловского и Индустриального районов Перми.

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В городском департаменте жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что в целях исполнения принятых на себя договорных обязательств учреждением приобретены девять мусоровозов через лизинговую компанию АО «Сбербанк Лизинг», в том числе привлечены субподрядчики.

Ранее сообщалось, что один из лотов (№11, часть Индустриального района Перми и Пермского муниципального округа, в том числе поселок Юго-Камский и Усть-Качкинское поселение), АО «ПРО ТКО» решило обслуживать самостоятельно. Для этих целей регоператор закупил десять новых мусоровозов для ТКО и три автомобиля для сбора крупногабаритных отходов, а также сформировал собственный штат водителей и диспетчеров. Это первый опыт работы АО «ПРО ТКО» в качестве возчика мусора. Ранее госкомпания занималась исключительно координацией действий подрядчиков по обращению с ТКО.

Также впервые к возке мусора приступило ООО «Пермский краевой экологический оператор» (находится в собственности правительства края). Оператор выиграл лоты №2 и 3 (северные округа Прикамья) общей стоимостью 908 млн руб., также рассчитанные на два года.