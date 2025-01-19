В Казани на ул. Ю. Фучика из-за ямы ограничили движение транспорта

В Казани перед перекрестком улиц Юлиуса Фучика и Сафиуллина провалилось дорожное покрытие. Из-за этого ввели ограничения на движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Казани.

Яма образовалась на второй, средней полосе при движении от ул. Рихарда Зорге, напротив д. 50 по ул. Фучика. На улице ввели частичное ограничение дорожного движения, проезжую часть сузили. Сотрудники ГАИ обозначили проблемный участок патрульным автомобилем.

Госавтоинспекция Казани просит водителей быть внимательными, а также соблюдать и минимизировать скоростной режим. Владельцам автомобилей советуют заранее планировать свой маршрут движения и рекомендуют объезжать слева.

Диана Соловьёва