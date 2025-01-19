В Иркутской области выявлены пять несанкционированных купелей

В Приангарье патрульные группы выявили три несанкционированные купели в черте Ангарска на реке Китой и два — в Усть-Куте на реках Кута и Якурим. Об этом сообщил Telegram-канал регионального МЧС.

В ведомстве отметили, что стихийные купели созданы на реках с сильным течением, и у купающихся есть высокий риск оказаться подо льдом. Майны не оборудованы сходнями с ограничительными коробами, на месте нет спасателей и медиков. «Приняты меры по ограничению доступа граждан к этим прорубям»,— заявили в МЧС.

В этом году в Иркутской области официально организовано 37 иорданий.

Антон Вебер