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В Ростове отключили отопление в 11 многоквартирных домах

В Ленинском районе Ростова отключено теплоснабжение в 11 многоквартирных домах. Об этом сообщает и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сергей Орлов в своем Telegram-канале.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Теплоснабжение ограничено из-за выявленного дефекта на теплотрассе по ул. Красноармейская, 36. Отопление отсутствует в границах: пер. Доломановский, ул. Лермонтовской, пл. Гвардейской и ул. М.Горького.

Восстановительные работы проводит бригада ООО «Ростовские тепловые сети».

Ева Китаева

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