Замазученный песок с временной площадки под Анапой планируют вывезти к 1 апреля

На площадке временного хранения песка с нефтепродуктами работы по ликвидации планируют завершить до 1 апреля. Об этом сообщил замначальника Белореченского полигона ТБО Юрий Богородицкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

Сейчас на временной площадке собирают грохот. Это установка на гусеничном ходу для сухого разделения сыпучих материалов. Техника будет отделять мазутные комки от грунта так же, как щебень отделяется от песка для строительства. Грохот нужен для просеивания и сортировки песка. Для установки на территории расчищают место. На все работы нужно 2-3 дня.

Юрий Богородицкий отметил, что на площадку временного хранения замазученного песка привезли более 125 тыс. тонн со всей береговой линии Анапы и Темрюкского района. Сотрудник Белореченского полигона подчеркнул, что объем работы существенно сократился: если в начале января ежедневно приезжало несколько сотен машин с песком, то сейчас их 10-20.

Татьяна Ручкина