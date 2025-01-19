В СКР требуют доклад по проверке данных о нарушении прав дольщиков в Севастополе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки по обращению дольщиков в Севастополе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

Жители региона, в том числе многодетные семьи, купили квартиры в достроенном жилом комплексе «Скифия», сдать который планировали в 2021 году. В мае 2024 года была начата передача недвижимости пайщикам. Но до сих пор права всех пострадавших не восстановлены. Кроме того, квартиру обратившейся в СКР жительницы застройщик реализовал третьим лицам.

Неоднократные обращения более 1000 обманутых пайщиков в различные структуры результатов не принесли. Ситуация освещалась в том числе в СМИ. В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту проводят процессуальную проверку.

Татьяна Ручкина