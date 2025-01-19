Депутат Сочи предложила организовать для ликвидаторов ЧС отдых в гостинице

Депутат горсобрания Сочи, председатель комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма, гендиректор гостиничного комплекса «Жемчужина» Светлана Ермилова предложила организовать для добровольцев, задействованных в расчистке акватории Черного моря, отдых в отеле. Как написала депутат в своем Telegram-канале, соответствующее предложение она направила в министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«В рамках корпоративной социальной ответственности и приверженности принципам устойчивого развития и экотуризма, а также учитывая значимость действий добровольцев по очистке пляжных территорий и спасению животных и птиц, принято решение оказать поддержку волонтерам, непосредственно задействованным в работе по спасению окружающей среды»,— написала депутат в соцсетях. Она рассчитывает, что другие объекты размещения поддержат такую инициативу.

Пляжи Краснодарского края и Крыма после разлива мазута очищают несколько тысяч человек. На Кубани за каждым муниципалитетом закрепили конкретные территории.

Татьяна Ручкина