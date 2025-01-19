На Черноморском побережье России собрали 168 тысяч загрязненного мазутом грунта

С начала ликвидации последствий выброса нефтепродуктов с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, собрали более 168 тыс. загрязненного грунта. Из них на площадки временного хранения вывезли 129 тыс. тонн, более 39 тыс. тонн отправили на утилизацию, сообщает пресс-служба МЧС России. Всего к ликвидации последствий ЧС привлечены более 4,4 тыс. человек и около 740 единиц техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

В акватории Керченского пролива специалисты обследовали уже более 2,9 тыс. квадратных километров. Обработали около 43 тыс. кв. м акватории. Для этого использовали более 4,4 тыс. кг сорбента. Всего удалось собрать 25 тонн нефтесодержащей жидкости.

В акватории вдоль берега, в том числе в портах Анапы и Севастополя собрали более 16 тонн мазута. Для этого использовали 925 кг сорбента.

У кормы танкера «Волгонефть-239», который выбросило в Темрюкском районе, собрали почти 14,5 тонны отходов, для чего использовали более 1,8 тыс. тонн сорбента. На этой неделе специалисты завершили строительство подъездной технической дороги к корме танкера. Для этого отсыпали и выровняли более полукилометра пути. За неделю с танкера везли более 2 тыс. тонн мазута. Для нефтепродуктов, собранных в районе танкера, на терминале навалочных грузов сформированы железнодорожные составы для отправки на утилизацию. Мероприятия планируют завершить до конца января.

Специалисты продолжают рассматривать сценарии подъема затонувших фрагментов обоих танкеров. К обследованию привлекли более 40 сотрудников МЧС России и 10 единиц техники. От мазута очистили более 280 километров.

В Краснодарском крае обследуют 220 км. При очистке берега особое внимание уделяют просеиванию и сбору загрязненного песка на пляжах. За неделю с пляжей региона вывезли более 7 тыс. тонн отходов.

В Крыму обследуют около 525 км берега от Керчи до села Портовое. Очищено 181,2 км берега.За неделю собраны более 60 тонн загрязненного песка и грунта, вывезли более 158 тонн.

В Севастополе обследуют 165 км берега между поселками Ласпи и Андреевка. За неделю специалисты собрали более 21 тонны загрязненного песка и грунта и вывезли около 40 тонн.

Татьяна Ручкина