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Экс-начальник колонии №2 в Воронеже Запрудских получил условный срок за взятку

Новоусманский райсуд Воронежской области приговорил к трем годам условно бывшего начальника расположенной в Воронеже исправительной колонии №2 Максима Запрудских за получение взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Кроме того, он оштрафован на 360 тыс. руб., на три года лишен права занимать руководящие должности в правоохранительных органах и органах уголовно-исполнительной системы, а также лишен звания «подполковник внутренней службы». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в середине января 2024 года к «некий С.» попросил Максима Запрудских помочь решить вопрос об условно-досрочном освобождении «осужденного С.С.В.», который отбывал наказание в ИК-2. За это экс-начальник колонии попросил взятку «в виде иного имущества» на общую сумму, эквивалентную 120 тыс. руб. В том же месяце заключенный перечислил деньги на карту С., а посредник в мае купил 50 металлических профлистов на 38,8 тыс. руб. и организовал их доставку к домовладению Запрудских за 6,5 тыс. руб.

В мае же экс-начальник был отправлен под домашний арест. По данным «Ъ-Черноземье», мягкость меры пресечения была обусловлена признанием вины. Уголовное дело суд рассмотрел в общем порядке, приговор в законную силу не вступил.

Максим Запрудских возглавлял ИК-2 с 2021 года. В августе 2024 года ее начальником стал полковник внутренней службы Андрей Грибцов.

Иван Недокопов

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