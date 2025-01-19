В Ростовской области фермерам выделили 1,6 млрд рублей в 2024 году

Ростовская область выделила 1,6 млрд руб. на поддержку фермерских хозяйств в 2024 году. Сумма соответствует уровню 2023 года, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заместителя губернатора - министра сельского хозяйства и продовольствия региона Константина Рачаловского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

По его словам, фермеры производят 30% от валового объема производства продукции сельского хозяйства региона. В 2024 году они произвели около 38% урожая зерновых и зернобобовых, 20% овощей и более 11% от областного объема производства молока и мяса.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 7,6 тыс. фермеров и индивидуальных предпринимателей. Каждый десятый фермер начал свою деятельность при грантовой поддержке.

Ева Китаева