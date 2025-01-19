РЖД увеличивают число мест в двух поездах между Курском и Москвой

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) увеличивает количество предоставляемых мест в одном из поездов между Курском и Москвой. Об этом сообщил работающий в Курской области филиал госкомпании Московская железная дорога (МЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для увеличения числа мест в поездах из Курска в Москву будет увеличено количество вагонов в «Ласточке» и поезде №142/141 (98/97)

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Для увеличения числа мест в поездах из Курска в Москву будет увеличено количество вагонов в «Ласточке» и поезде №142/141 (98/97)

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

С 19 января в поезде №142/141 (98/97) по воскресеньям и четвергам из Курска, а также по пятницам и понедельникам из Москвы дополнительно включат по два купейных и плацкартных вагона. Таким образом общее число вагонов будет увеличено до 18, а поезд сможет перевозить на 180 человек больше. В МЖД уточнили, что в остальные дни его составность будет увеличиваться «по мере необходимости». Кроме того, с 24 января в состав будет включен второй вагон категории «СВ».

С 1 февраля в режиме «через день» до 10 вагонов будут в составе электропоезда «Ласточка» №743/744 между Белгородом и Москвой, который проходит через Курск. По данным МЖД, это позволит дополнительно перевозить 340 человек. С 1 апреля 10-вагонная «Ласточка» будет ходить ежедневно.

В начале января об увеличении числа мест в поездах после жалоб местных жителей попросил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. «Рассчитываю, что принятые меры помогут хоть немного снизить остроту ситуации: купить билет из Курска — большая проблема, поезда идут "под завязку". Но это, конечно, не окончательное решение проблемы, а только "первый подход к снаряду"»,— сообщил господин Хинштейн.

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Александр Прытков