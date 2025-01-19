В Башкирии в санатории «Танып» произошла вспышка кишечной инфекции

Специалисты проводят эпидемиологическое расследование в санатории «Танып», где несколько человек накануне почувствовали себя плохо. Как сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Башкирии, у отдыхающих выявлена норовирусная инфекция.

«На данный момент все заболевшие чувствуют себя удовлетворительно и находятся под медицинским наблюдением»,— отмечается в пресс-релизе.

Проверку по факту также организовала прокуратура Башкирии. Отобраны пробы пищевой продукции, питьевой воды, смывы с поверхностей, обследуются сотрудники пищеблока, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Наталья Балыкова