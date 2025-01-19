Казань расположилась на 47 месте в рейтинге городов России по доходности вторичного жилья для сдачи в аренду. Об этом рассказали на портале «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казань заняла 47-е место среди городов РФ по доходности вторичного жилья в аренду

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Казань заняла 47-е место среди городов РФ по доходности вторичного жилья в аренду

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В среднем в Казани вторичное жилье стоит около 8,4 млн руб. Плата за месячную аренду составляет около 44 тыс. руб. Доходность такой квартиры оценивают в 6,3%, а вложения в такое жилье будут окупаться 16 лет.

Выше Казани, на 44 месте, расположились Набережные Челны, где средняя стоимость квартиры по «вторичке» составляет около 6,2 млн руб., а месячная аренда — 32,8 тыс. руб. Доходность от жилья в аренду оценивают на 6,3%, квартира будет окупаться 15,8 лет.

Лучше всего для покупки квартиры под сдачу в аренду подходит Астрахань. Доходность такого жилья в городе составила 9,4%, а окупаемость — 10,6 года. Вторичное жилье хорошо окупается в Нижнем Тагиле (8,6% и 11,7 года), Хабаровске (8,4% и 11,9 года) и Череповце (8,2% и 12,2 года). Меньше всего доходность от квартир в аренду зарегистрирована в Москве (4%). Такое жилье будет окупаться в столице России 24,9 года.

В среднем в России доходность квартиры на «вторичке» составила 6,4% годовых, а окупаемость — 15,7 года.

Диана Соловьёва