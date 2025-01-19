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«Пещера Караульная» под Красноярском получила охранную зону

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписал указ о создании охранной зоны памятника природы краевого значения «Пещера Караульная». Площадь охранной зоны составляет 59,4 га.

Согласно документу, на территории охранной зоны запрещена заготовка древесины, разведка и добыча полезных ископаемых, проведение взрывных работ, размещение кладбищ, а также разведение костров вне специально оборудованных мест. Сообщается, что на территории памятника природы расположена водоохранная зона и прибрежная защитная полоса реки Караульной (левый приток Енисея).

Указ вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Пещера Караульная — популярная достопримечательность пригорода Красноярска, расположена на левом берегу реки Енисей, на горе Караульной, в 15 км выше Красноярска, в 4,5 км от поселка Удачного. Общая протяженность ходов пещеры составляет более 540 м, низшая точка находится на глубине 41 м относительно уровня входа.

Михаил Кичанов

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