В Сургуте двое подростков 15 и 16 лет погибли в пожаре

В Сургуте (Ханты-Мансийском автономном округе) двое подростков 15 и 16 лет погибли в пожаре. По данным следственного комитета Югры, пожар произошел утром 19 января в садово-огородническом товариществе «Чернореченский».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Максима Слепова Фото: Telegram-канал Максима Слепова

Следственный отдел по городу Сургуту возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Предварительно установлено, что пожар мог произойти из-за неисправного печного оборудования в бане.

глава города Максим Слепов выразил соболезнования родным и близким погибших мальчиков. «Обращаюсь к сургутянам с просьбой соблюдать основные меры пожарной безопасности. И, самое главное, максимально усилить контроль за детьми. Не оставляйте их одних ночью»,– заявил он.