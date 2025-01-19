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В Сургуте двое подростков 15 и 16 лет погибли в пожаре

В Сургуте (Ханты-Мансийском автономном округе) двое подростков 15 и 16 лет погибли в пожаре. По данным следственного комитета Югры, пожар произошел утром 19 января в садово-огородническом товариществе «Чернореченский».

Фото: Telegram-канал Максима Слепова

Фото: Telegram-канал Максима Слепова

Следственный отдел по городу Сургуту возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Предварительно установлено, что пожар мог произойти из-за неисправного печного оборудования в бане.

глава города Максим Слепов выразил соболезнования родным и близким погибших мальчиков. «Обращаюсь к сургутянам с просьбой соблюдать основные меры пожарной безопасности. И, самое главное, максимально усилить контроль за детьми. Не оставляйте их одних ночью»,– заявил он.

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