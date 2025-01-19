В холдинговой структуре УЗМП сменился совладелец

В ООО «УЗПМ Групп», которое контролирует Уральский завод противогололедных материалов, сменился совладелец. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», изменения в структуре совладельцев ООО «УЗПМ Групп» произошли в конце декабря прошлого года. 21 декабря 49,053% долей, которые ранее принадлежали Андрею Бабикову, перешли ООО «Управляющая компания “Рускапитал”», а еще через шесть дней они оказались у комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда «Аурум», который управляется ООО.

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«УЗПМ Групп» была зарегистрирована в 2022 году. Основным участником общества с долей более 51% является Халэф Гильфанов, отец бизнесмена Рустама Гильфанова. Компания владеет ООО «УЗПМ», ООО «Уральский завод противогололедных материалов» и ООО «Уральская мраморная компания».

В ООО «УЗПМ Групп» от комментариев отказались.

ООО «УЗПМ» и ООО «Уральский завод противогололедных материалов» разрабатывают и производят противогололедные материалы под маркой «Бионорд», предназначенные для борьбы с наледью на автомобильных дорогах, тротуарах и взлетно-посадочных полосах аэродромов. Группа выпускает также морозостойкие добавки в бетон, шампуни для мытья проезжей части, антипылевые составы, средства для обработки пищевых холодильных камер. Производственная площадка завода находится в Краснокамске. Выручка УЗПМ в 2023 году составила 11,672 млрд руб., чистая прибыль — свыше 2,37 млрд руб. Выручка ООО «Уральский завод противогололедных материалов» — 328,85 млн руб., чистая прибыль — 4,918 млн руб.

Управляющая компания «Рускапитал» была зарегистрирована в Санкт-Петербурге в 2021 году. ООО занимается управлением инвестиционными фондами. Уставный капитал общества составляет 50,1 млн руб. Руководителем и единственным владельцем является Олег Балан. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания выступает владельцем и совладельцем пяти юридических лиц. Ранее СМИ сообщали, что «Рускапитал» приобрел ООО «Баимская холдинг» и ООО «УК “Баимская”», занимающиеся разработкой Баимского месторождения, на котором добываются медь и золото. В 2023 году «Рускапитал» получил 100% долей ООО «Пулытьинское» из ХМАО, которое занимается нефтедобычей. Спустя несколько месяцев эта компания оказалась в собственности структур ЛУКОЙЛа.

На данный момент «Рускапитал», помимо ЗПИФ «Аурум», управляет 45 закрытыми паевыми инвестиционными фондами. Они владеют или управляют долями целого ряда компаний, работающих в различных сферах экономики — от производства пластмассовых изделий и строительства до нефтедобычи и перевозок.