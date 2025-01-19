СК возбудил дело после неудачной имплантации зубов жительнице Челябинска
Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело по факту незаконного осуществления медицинской деятельности, повлекшего по неосторожности причинение вреда здоровью жительнице регионального центра (ч. 1 ст.235 УК РФ). После имплантации зубов в частной клинике горожанка попала в больницу, сообщает пресс-служба регионального управления следственного комитета РФ.
По данным следствия, в июле 2024 года 38-летняя местная жительница обратилась в частную медицинскую организацию, где ей провели операцию по установке имплантатов в нижнюю челюсть. «В дальнейшем, в связи с ухудшением состояния здоровья женщина была госпитализирована в лечебное учреждение»,— сообщает ведомство.
В рамках расследования уголовного дела следователь запросил медицинскую документацию, назначил судебно-медицинскую экспертизу для установления причин и условий, способствовавших случившемуся.