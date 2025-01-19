В 2024 году в Татарстане в единый реестр внесли 27 объектов культурного наследия

В Татарстане в 2024 году в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесли данные о 27 территориях объектов культурного наследия (ОКН). Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра республики.

В ЕГРН внесли сведения об одном объекте федерального значения, 24 — регионального и 2 — муниципального значения. 14 территорий объектов культурного наследия расположены в Казани. Среди них федерального значения: минаретное завершение Ново-Слободской мечети по ул. Мазита Гафури (ОКН федерального значения), Дом П.М. Сомова, Дымовая труба фабрики Алафузова и т.д.

В других районах Татарстана в реестр включили информацию об «Остров-граде Свияжске», о комплексе зданий винокуренного завода в Чистопольском районе, спиртовом заводе маркизов Паулуччи в Верхнеуслонском районе, Троицкой церкви в селе Верхний Багряж в Заинском районе и др.

Всего в ЕГРН содержатся сведения о 1477 территориях ОКН.

Диана Соловьёва