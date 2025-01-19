В Нижнем Тагиле ребенка ударило током у световой инсталляции на площади

Двухлетнего ребенка ударило током, после того как он прикоснулся к световой инсталляции на Театральной площади в Нижнем Тагиле, сообщили в СК РФ по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следственного комитета, инцидент произошел когда ребенок гулял с родителями. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В группе «Инцидент Нижний Тагил» мама ребенка рассказала, что малыш залез в вагончик святящегося паровозика. «Он с радостью залез в вагончик и... только он взялся за металлическое основание паровозика, как неожиданно для нас и окружающих, резко закричал от боли! Хоть мы и стояли прямо тут же, никакой опасности для малыша, подходя, мы изначально не заметили, да и не допускали даже такой мысли. Но после его крика, мы тут же подбежали и одернули руку сына, так как заметили, что он испуганно смотрел на нее»,– говорится в сообщении.

Следственный отдел СУ СК России по Свердловской области начал процессуальную проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия. Следователи проведут необходимые мероприятия для объективной оценки ситуации.