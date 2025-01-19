Для реконструкции улицы Соликамской изымут 170 объектов недвижимости

Краевые власти определили 170 участков и объектов недвижимости, которые потребуется изъять у собственников для реконструкции ул. Соликамской. Об этом сообщает ИА «Текст».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Схема реконструкции улицы Соликамской

Фото: ВК «Наш Садовый | Мотовилиха | Пермь» Схема реконструкции улицы Соликамской

Фото: ВК «Наш Садовый | Мотовилиха | Пермь»

Недвижимость расположена на ул. Соликамская, Трактовая, Переездная, Кизеловская, Тавдинская и Мостовая.

Правительство Прикамья начало обсуждать возможность реконструкции улицы Соликамской еще в 2019 году. Предполагается, что будет отремонтирован участок протяженностью 8,7 км от площади Восстания до ул. Первомайской. Осуществить реконструкцию планируется в четыре этапа.

Инвестиции в реконструкцию оцениваются в 15,42 млрд руб. Точный срок начала строительно-монтажных работ не власти не сообщали.