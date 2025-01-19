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Над Крымом и Черным морем сбили 11 беспилотников

Вечером 18 января над Крымом уничтожили девять беспилотников, еще два — над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

С 19:00 до 20:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили два беспилотника над морем и один — над республикой. В следующий час российские военные сбили на Крымом еще восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.

Территория Крыма регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Как правило, российской армии удается сбить беспилотники.

Татьяна Ручкина

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