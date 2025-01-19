Над Крымом и Черным морем сбили 11 беспилотников
Вечером 18 января над Крымом уничтожили девять беспилотников, еще два — над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Фото: loon.site
С 19:00 до 20:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили два беспилотника над морем и один — над республикой. В следующий час российские военные сбили на Крымом еще восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.
Территория Крыма регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Как правило, российской армии удается сбить беспилотники.