Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Новосибирская птицефабрика» намерена взыскать с контрагента почти 57 млн рублей

АО «Новосибирская птицефабрика» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с ООО «Экотехпроект» 56,6 млн рублей. По данным «Спарк-Интерфакс», ответчик не исполнил или исполнил ненадлежащим образом свои обязательства. Суть требований не раскрывается. Заявление пока не принято к производству.

«Новосибирская птицефабрика» (входит в агрохолдинг «Сибирский Премьер») — один из крупнейших производителей мяса цыплят-бройлеров в Новосибирской области. В 2023 году выручка компании достигла 6,7 млрд руб., чистая прибыль — 733,5 млн руб.

«Экотехпроект» зарегистрирован в Липецке, реализует проекты переработки отходов для хозяйств и птицефабрик. В 2023 году выручка компании составила 99,2 млн руб., фирма получила чистую прибыль в размере 615 тыс. руб.

Михаил Кичанов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...