«Новосибирская птицефабрика» намерена взыскать с контрагента почти 57 млн рублей

АО «Новосибирская птицефабрика» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с ООО «Экотехпроект» 56,6 млн рублей. По данным «Спарк-Интерфакс», ответчик не исполнил или исполнил ненадлежащим образом свои обязательства. Суть требований не раскрывается. Заявление пока не принято к производству.

«Новосибирская птицефабрика» (входит в агрохолдинг «Сибирский Премьер») — один из крупнейших производителей мяса цыплят-бройлеров в Новосибирской области. В 2023 году выручка компании достигла 6,7 млрд руб., чистая прибыль — 733,5 млн руб.

«Экотехпроект» зарегистрирован в Липецке, реализует проекты переработки отходов для хозяйств и птицефабрик. В 2023 году выручка компании составила 99,2 млн руб., фирма получила чистую прибыль в размере 615 тыс. руб.

Михаил Кичанов