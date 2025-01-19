Дипломат Ульянов: будущее ядерной программы Ирана зависит от позиции США

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сказал, что ситуация по будущему Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) может проясниться через два-три месяца. По его словам, в течение этого времени станет понятна позиция США по этому вопросу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Ульянов

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Михаил Ульянов

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

«Пока неясно, какова будет позиция США, признают ли они, что выход из СВПД и навязывание кампании "максимального давления" привели к результатам, прямо противоположным тем, на которые рассчитывали США»,— сказал Михаил Ульянов в интервью Tehran Times. Текст приводит постпредство России в Telegram.

Как добавил дипломат, в ближайшие месяцы станет понятно, готов ли Белый дом «искать политическое решение и разумный баланс интересов». Он добавил, что без этого положительные результаты по ядерной программе Ирана невозможны. Михаил Ульянов также сказал, что Москва положительно оценивает возобновление неформальных контактов Ирана с Германией, Францией и Великобританией по СВПД.

Иран, США, Китай, Россия, Великобритания, Германия и Франция в 2015 году заключили ядерную сделку. Она подразумевает снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США во время первого президентского срока Дональда Трампа вышли из сделки и ввели санкции против Ирана. Тегеран в ответ заявил о сокращении своих обязательств в рамках СВПД.