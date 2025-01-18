В Ярославле с работодателя взыскали компенсацию за травму рабочего

Дзержинский районный суд Ярославля удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с работодателя в пользу работника компенсации морального вреда в размере 200 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура провела проверку и установила, что в феврале 2024 года слесарь-ремонтник предприятия во время выполнения своих рабочих обязанностей получил травму. Его руку зажало в промышленном оборудовании.

«В результате работник получил серьезную травму левой руки с размозжением фаланг пальцев, рвано-ушибленной раной кисти и дефектом мягких тканей, а также шок I степени»,— сообщили в прокуратуре.

Надзорное ведомство посчитало, что к несчастному случаю привело ненадлежащее исполнение работодателем требований по охране труда. Это и послужило поводом для обращения в суд.

Алла Чижова